En direct

19:26 - À Toulaud, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait obtenu 18,98% à Toulaud, contre 6,02% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Toulaud, le binôme Nupes avait en effet glané 28,19% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Toulaud ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très scruté. Si en France, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Toulaud plutôt favorables à Macron à la présidentielle Toulaud avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,69%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 28,2% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,72% contre 60,28%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,74% au premier tour, contre 28,19% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Toulaud, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - À Toulaud, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Toulaud, à 20,86%, soit 156 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Yannick Jadot à 19,79% et Nathalie Loiseau à 18,98%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Toulaud : un regard sur la démographie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Toulaud, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 25,27% de cadres supérieurs pour 1 714 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 102 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 535 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,93 % des résidents sont des enfants, et 21,42 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,24% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 536,96 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Toulaud, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Toulaud : les chiffres clés Au fil des derniers scrutins européens, les 1 744 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 44,29% au niveau de Toulaud (Ardèche), à comparer avec une abstention de 54,96% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Toulaud À Toulaud, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des ménages combinée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre entre Israël et la Palestine sont par exemple en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Toulaud. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 19,97% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,03% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,09% au premier tour. Au deuxième tour, 51,93% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Toulaud ?