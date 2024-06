En direct

19:21 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait glané 24,63% à Saint-Georges-les-Bains, contre 7,07% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Saint-Georges-les-Bains. Mais c'est bien un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 30,45% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Georges-les-Bains avant les européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection européenne. Si à l'échelle nationale, les sondages prédisent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant le scrutin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Georges-les-Bains lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,84%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,51%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 41,75% contre 58,25%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,76% au premier tour, contre 30,45% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Saint-Georges-les-Bains, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - 24,63% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Saint-Georges-les-Bains Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? La liste de Bardella ne finissait que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 24,63%, contre 21,84% pour le RN.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Georges-les-Bains révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Georges-les-Bains contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,38%. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (91,1%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 967 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,73%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,38%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Georges-les-Bains mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,46% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Saint-Georges-les-Bains Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 41,74% des personnes aptes à voter à Saint-Georges-les-Bains avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 52,5% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Saint-Georges-les-Bains, 64,56% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Georges-les-Bains pour les européennes À Saint-Georges-les-Bains, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,4% au premier tour. Au second tour, 48,0% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Georges-les-Bains ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 15,83% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 18,12% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.