Résultat des européennes à Toulon-sur-Arroux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quels résultats pour le RN à Toulon-sur-Arroux lors des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. On note que Toulon-sur-Arroux compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,97% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,53% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Toulon-sur-Arroux plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,53% contre 27,77% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 47,43% contre 52,57%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 17,65% au premier tour, contre 37,06% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va cumuler le plus de voix, avec 66,02% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Toulon-sur-Arroux, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 26,97% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,85% et Yannick Jadot à 8,61%.

11:45 - Toulon-sur-Arroux : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Toulon-sur-Arroux, le scrutin est en cours. Dotée de 965 logements pour 1 458 habitants, la densité de la ville est de 36 habitants par km². Ses 73 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (65,39 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 42,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 61,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 514,38 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Toulon-sur-Arroux, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Toulon-sur-Arroux, quelle participation aux élections européennes ? Au cours des dernières années, les 1 483 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, lors des européennes, 51,34% des électeurs de Toulon-sur-Arroux s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 44,83% lors du scrutin de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Toulon-sur-Arroux, 71,39% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes sont lancées à Toulon-sur-Arroux : scrutin en cours Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Toulon-sur-Arroux, qu'en sera-t-il de la participation ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des familles pourrait entre autres pousser les électeurs de Toulon-sur-Arroux à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 74,38% au premier tour, c'est-à-dire 833 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,77% au premier tour. Au second tour, 43,83% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Toulon-sur-Arroux ?