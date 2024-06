En direct

19:28 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Tournes pour ces européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait atteint 18,87% à Tournes, contre 3,77% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Tournes, le binôme Nupes avait en effet glané 15,22% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Tournes Les sondeurs prédisent une liste Jordan Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 38% à Tournes, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Tournes n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Tournes ? La communauté des électeurs de Tournes s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe de file du parti frontiste finissait avec 30,57% au premier tour. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 50,61%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 21,52% des votes sur place, contre 32,81% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 70,55%.

12:45 - 28,77% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Tournes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 122 électeurs de Tournes avaient choisi la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 28,77% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,87% et Yannick Jadot à 11,08%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Tournes : ce qu'il faut savoir À Tournes, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,92%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (73,91%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,03%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 387 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,29%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (9,95%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Tournes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,93% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Tournes : facteurs et implications La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des élections précédentes, les 1 084 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 52,54% au sein de Tournes, à comparer avec une participation de 40,47% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Tournes L'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Tournes. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 78,43% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 79,53% au deuxième tour, c'est-à-dire 637 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.