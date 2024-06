Résultat des européennes à Tournon-Saint-Martin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Tournon-Saint-Martin, qui va faire main basse le vote Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 7,93% à Tournon-Saint-Martin, contre 19,35% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Tournon-Saint-Martin, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,91% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite à Tournon-Saint-Martin pour les européennes ? Le score en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces européennes localement. En regardant la progression du RN pronostiquée par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 36% à Tournon-Saint-Martin. Une estimation qui concorde avec les électeurs déjà arrachés par les lepénistes dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Tournon-Saint-Martin ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Tournon-Saint-Martin. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 29,68% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Tournon-Saint-Martin n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,57% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,43% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,12%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 52,24%, devant Emmanuel Macron à 47,76%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Tournon-Saint-Martin Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Tournon-Saint-Martin, avec 26,57%, soit 114 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,35% et Yannick Jadot à 10,49%.

11:45 - Tournon-Saint-Martin : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Tournon-Saint-Martin comme dans toute la France. Avec ses 1 119 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 61 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le bourg, 24 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 39,4 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 34,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,26% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 127,31 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Tournon-Saint-Martin, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Elections européennes précédentes à Tournon-Saint-Martin : état des lieux de l'abstention L'analyse des dernières élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 55,07% des inscrits sur les listes électorales de Tournon-Saint-Martin s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 48,66% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Tournon-Saint-Martin, 61,57% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes à Tournon-Saint-Martin sont lancées Le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur important des européennes 2024 à Tournon-Saint-Martin. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,45% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 79,61% au premier tour, ce qui représentait 699 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,37% au premier tour et seulement 51,41% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Tournon-Saint-Martin ? La guerre entre Israël et la Palestine et ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à de faire augmenter la participation à Tournon-Saint-Martin (36220).