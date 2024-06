Résultat des européennes à Tourouvre au Perche : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les votants de Tourouvre au Perche penchaient pour Le Pen en 2022 Le choix du président de la République est probalement la principale clé pour évaluer la tendance locale. L'élection du président de la République avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La patronne du parti frontiste prenait les devants avec 33,23% au 1er tour contre 26,45% pour Emmanuel Macron et 13,8% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Rebelotte au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 52,85% contre 47,15%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 25,04% des suffrages sur place, contre 29,03% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,48%.

12:45 - 36,5% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Tourouvre au Perche Regarder en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Tourouvre au Perche, avec 36,5%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,49% et François-Xavier Bellamy à 9,92%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Tourouvre au Perche Comment les habitants de Tourouvre au Perche peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 35,71% de plus de 60 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 479 €/an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,65%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,12%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,59%, comme à Tourouvre au Perche, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Tourouvre au Perche : la mobilisation des électeurs aux européennes Au cours des dernières années, les 3 059 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 45,85% au sein de Tourouvre au Perche, contre une abstention de 52,25% pour les élections européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Tourouvre au Perche, 64,48% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Tourouvre au Perche L'une des clés des élections européennes sera incontestablement la participation à Tourouvre au Perche. Le conflit militaire ukrainien et ses conséquences sur les tarifs du quotidien pourraient potentiellement avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Tourouvre au Perche. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,98% au sein de la ville, contre un taux de participation de 71,51% au premier tour, soit 1 709 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.