Résultat des européennes à Saint-Aubin-sur-Scie : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Aubin-sur-Scie avant les européennes A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très instructif. Les sondeurs dessinent un RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières européennes. Virtuellement, cette dynamique doit le porter à 38% à Saint-Aubin-sur-Scie, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les enseignements de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Aubin-sur-Scie lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,7%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 29,65%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,15% contre 52,85%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Aubin-sur-Scie par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,17% au premier tour, contre 37,31% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va glaner le plus de suffrages, avec 57,88% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Saint-Aubin-sur-Scie, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, glanant 28,25% des voix contre Nathalie Loiseau à 18,76% et Yannick Jadot à 10,31%.

11:45 - Saint-Aubin-sur-Scie : démographie et socio-économie impactent les européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Aubin-sur-Scie, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 574 logements pour 1 202 habitants, la densité de la ville est de 140 hab par km². Ses 160 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 380 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 17,42 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 29,5 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 300,45 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, à Saint-Aubin-sur-Scie, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Saint-Aubin-sur-Scie : un regard approfondi Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Saint-Aubin-sur-Scie, 61,4% des électeurs avaient voté. L'analyse des précédentes consultations politiques permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 57,99% au sein de Saint-Aubin-sur-Scie (Seine-Maritime). Le taux de participation était de 48,12% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Saint-Aubin-sur-Scie Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Aubin-sur-Scie, qu'en sera-t-il de la participation ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 80,25% des électeurs dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 82,47% au deuxième tour, c'est-à-dire 720 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 53,88% au premier tour. Au deuxième tour, 50,34% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Aubin-sur-Scie ? La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes dues au conflit militaire entre israélo-palestinien pourraient renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Aubin-sur-Scie (76550).