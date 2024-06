En direct

19:28 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Traînel ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 12,33% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 3,59% à Traînel, contre 14,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Traînel ? Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Traînel. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi anticiper 48% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Traînel plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Traînel. Ce dernier avait terminé en tête dans la localité avec 43,33% au 1er tour avant un formidable 62,54% au 2e, le portant tout en haut à l'échelle communale (Traînel n'ayant qu'une circonscription). Il a même obtenu une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 40,73% au 1er tour et 59,43% au 2e dans la commune.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Traînel Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? A l'époque, à Traînel, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, récoltant 38,95% des votes face à Nathalie Loiseau à 14,92% et François-Xavier Bellamy à 10,22%. Ce qui correspond à 141 bulletins dans la ville.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Traînel La démographie et le profil socio-économique de Traînel façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans le village, 16,12% des résidents sont des enfants, et 11,58% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (24,52%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 311 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,17%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,98%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Traînel mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 11,63% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Traînel ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 379 électeurs de Traînel avaient pris part au scrutin (soit 55,65%), à comparer avec un taux de participation de 35,7% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Abstention à Traînel : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera le taux d'abstention à Traînel. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,4% au premier tour. Au second tour, 55,28% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 684 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,32% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,85% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.