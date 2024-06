Résultat des européennes à Tramayes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - À Tramayes, un Rassemblement national favori ? Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Tramayes semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Tramayes Tramayes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,72%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 28,25% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 49,9% contre 50,1%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,74% au premier tour, contre 30,29% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de votes, avec 53,62% sur la seule circonscription couvrant Tramayes.

12:45 - 27,35% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Tramayes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste attirait 27,35% des suffrages, soit 99 voix, devant Nathalie Loiseau à 24,31% et Yannick Jadot à 11,33%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Tramayes : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Tramayes comme partout ailleurs. Avec une population de 1 065 habitants répartis dans 646 logements, ce bourg présente une densité de 55 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 95 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 628 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (38,54 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 42,36% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1901,37 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, Tramayes incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Analyse de la participation lors des dernières européennes à Tramayes Au cours des dernières années, les 1 083 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 55,13% dans la commune de Tramayes, à comparer avec un taux de participation de 44,89% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Tramayes, 69,34% des votants avaient voté.

09:30 - La participation aux européennes à Tramayes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Tramayes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les jeunes expriment généralement un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,56% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,48% au premier tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,73% au premier tour et seulement 53,62% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Tramayes ?