Résultat des européennes à Trans-sur-Erdre : l'élection 2024 en direct

19:32 - Les voix de la coalition de gauche scrutés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections des députés à Trans-sur-Erdre, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,94% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 8,31% à Trans-sur-Erdre, contre 18,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Trans-sur-Erdre avant les européennes A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très analysé. Les enquêtes d'opinion prédisent une liste Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit le pousser à 29% à Trans-sur-Erdre, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Trans-sur-Erdre C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Trans-sur-Erdre lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,65%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,92%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 43,17% contre 56,83%. Le RN ratait aussi la première marche à Trans-sur-Erdre quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,13% au premier tour, contre 33,94% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va remporter le plus de votes, avec 56,82% sur la seule circonscription couvrant Trans-sur-Erdre.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Trans-sur-Erdre Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 64 votants de Trans-sur-Erdre s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella cumulait ainsi 19,69% des suffrages devant Yannick Jadot à 19,08% et Nathalie Loiseau à 18,15%.

11:45 - Trans-sur-Erdre aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Trans-sur-Erdre, le scrutin est en cours. Avec ses 1 114 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 60 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 280 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 24,05 % des résidents sont des enfants, et 7,08 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,97% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 32,14% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 560,79 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Trans-sur-Erdre, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Européennes à Trans-sur-Erdre : état des lieuxde la participation Au cours des dernières années, les 1 124 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 42,64% des personnes habilitées à voter à Trans-sur-Erdre avaient boudé les urnes. L'abstention était de 48,37% il y a 10 ans. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Trans-sur-Erdre, 62,05% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Trans-sur-Erdre : les européennes débutent À Trans-sur-Erdre, la participation sera l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Le conflit armé entre Israël et la Palestine ainsi que son impact sur les tarifs du quotidien pourraient augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Trans-sur-Erdre. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,18% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 19,19% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,99% au premier tour. Au deuxième tour, 52,51% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Trans-sur-Erdre ?