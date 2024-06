Résultat des européennes aux Touches : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Touches lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,07%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,78%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,02% contre 61,98%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis aux Touches par la suite, lors des élections législatives, avec 18,66% au premier tour, contre 35,65% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de voix, avec 53,64% sur l'unique circonscription couvrant Les Touches.

11:45 - Analyse démographique des européennes aux Touches

Quel impact auront les habitants des Touches sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,6%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,17%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 863 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,87%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction aux Touches mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,5% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.