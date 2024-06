Résultat des européennes à Tresbœuf : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Tresbœuf ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 3,55% à Tresbœuf, contre 25,63% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Tresbœuf, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,64% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Tresbœuf avant les européennes Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Si on se penche sur la progression du RN pronostiquée par les enquêtes d'opinion au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à environ 40% à Tresbœuf. Un verdict qui semble logique compte tenu des points déjà gagnés par le parti dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Les habitants de Tresbœuf penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader de l'ancien Front national l'emportait avec 29,66% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,75% et 21,59% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,43% contre 54,57%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 26,33% des votes sur place, contre 31,64% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,36%.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes 2019 à Tresbœuf Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? La liste de Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première marche avec 25,63%, contre 25,63% pour le RN.

11:45 - Tresbœuf : démographie et socio-économie impactent les européennes Quel portrait faire de Tresbœuf, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 8,29% d'agriculteurs pour 1 236 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 58 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (78,86 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,56% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 37,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1140,07 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Tresbœuf, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Tresbœuf Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Tresbœuf, 60,83% des votants avaient participé. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 254 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 423 personnes aptes à participer à une élection à Tresbœuf avaient pris part au scrutin (soit 48,79%), à comparer avec une participation de 43,57% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Tresbœuf : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Tresbœuf. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,4% au premier tour et seulement 49,6% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Tresbœuf ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 17,92% au second tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.