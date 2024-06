Résultat des européennes au Sel-de-Bretagne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Quel résultat au Sel-de-Bretagne pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Les instituts de sondage prévoient un RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score de 2019. Théoriquement, cette tendance doit l'approcher de 34% au Sel-de-Bretagne, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Le Sel-de-Bretagne n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement au Sel-de-Bretagne ? Marine Le Pen a largement battu son score national au Sel-de-Bretagne au cours de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 26,04% des électeurs dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,29% contre 54,71%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 24,08% des suffrages sur place, contre 42,47% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 64,16%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut au Sel-de-Bretagne, à 24,44%, soit 76 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Yannick Jadot à 20,26% et Nathalie Loiseau à 16,08%.

11:45 - Le Sel-de-Bretagne et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La démographie et la situation socio-économique du Sel-de-Bretagne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Dans le bourg, 23,69% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 16,85% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,46%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 314 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,00%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,7%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,37% au Sel-de-Bretagne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Au Sel-de-Bretagne, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 47,29% au niveau du Sel-de-Bretagne. Le taux d'abstention était de 60,83% lors du scrutin de 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. Au Sel-de-Bretagne, 70,89% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes au Sel-de-Bretagne : la participation en question Au Sel-de-Bretagne, le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs décisifs des élections européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,62% au premier tour. Au second tour, 54,21% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année au Sel-de-Bretagne ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,12% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,59% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.