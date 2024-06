Résultat des européennes à Tresserve : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Tresserve, le scrutin est en cours. Avec ses 24,53% de cadres supérieurs pour 2 945 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 291 entreprises, Tresserve offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (74,13 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,23%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3175,9 € par mois. Finalement, à Tresserve, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Tresserve

La participation sera l'une des clés du scrutin européen 2024 à Tresserve. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,9% au premier tour et seulement 53,25% au deuxième tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 24,75% des électeurs inscrits dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 28,07% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.