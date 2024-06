En direct

19:07 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Aix-les-Bains fait envie à gauche La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 18,96% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,82% à Aix-les-Bains, contre 26,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Aix-les-Bains à l'issue des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Aix-les-Bains semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Aix-les-Bains lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,33%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 19,62%. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,19% contre 61,81%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Aix-les-Bains quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 16,2% au premier tour, contre 30,47% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de voix, avec 62,91% sur la seule circonscription couvrant Aix-les-Bains.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Aix-les-Bains Regarder en arrière semble encore logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Aix-les-Bains plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 26,75% des bulletins exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 20,57% et Yannick Jadot avec 14,75%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aix-les-Bains En pleine campagne électorale européenne, Aix-les-Bains est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 31 874 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 015 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (62,36 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 2 458 résidents étrangers, représentant 7,90% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 48,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1185,90 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Aix-les-Bains, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Aix-les-Bains : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Au cours des scrutins européens précédents, les 32 401 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 10 905 personnes en capacité de participer à une élection à Aix-les-Bains avaient pris part au scrutin (soit 49,44%). Le taux de participation était de 41,98% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Aix-les-Bains ? La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections européennes à Aix-les-Bains. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple capable de ramener les électeurs d'Aix-les-Bains dans les bureaux de vote. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 71,35% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,01% au premier tour, ce qui représentait 17 469 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,2% au premier tour et seulement 44,23% au deuxième tour.