Résultat des européennes à Tronville-en-Barrois : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Tronville-en-Barrois ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,29% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 4,9% à Tronville-en-Barrois, contre 15,82% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Tronville-en-Barrois : les 15,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,61% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Tronville-en-Barrois lors des européennes ? La part des électeurs de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Si en France entière, les sondages d'opinion annoncent une évolution du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Tendance favorable au RN à Tronville-en-Barrois ? Regarder dans le rétro pour voir l'élection la plus récente semble parfaitement sensé au moment de l'élection suivante. Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Tronville-en-Barrois. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 32,05% au premier tour et surtout 52,15% au second, le propulsant à la meilleure place du paysage municipal (Tronville-en-Barrois ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,41% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,12%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,4%, devant Emmanuel Macron à 42,6%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Tronville-en-Barrois il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? 35,4% des voix avaient cheminé vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,82% et Yannick Jadot à 10,17%. Le mouvement eurosceptique avait cumulé ainsi 188 habitants de Tronville-en-Barrois passés par les bureaux de vote.

11:45 - Tronville-en-Barrois : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Tronville-en-Barrois comme dans toute la France. Avec une population de 1 331 habitants répartis dans 772 logements, cette localité présente une densité de 118 hab/km². Ses 52 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,32 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 39,73% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 35,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 388,52 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Tronville-en-Barrois affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Europe.

10:30 - À Tronville-en-Barrois, quelle participation aux précédentes européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Lors des dernières européennes, 569 personnes en âge de participer à une élection à Tronville-en-Barrois s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 52,2%), contre une participation de 39,17% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Tronville-en-Barrois : scrutin en cours À Tronville-en-Barrois, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,73% au premier tour. Au deuxième tour, 56,12% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Tronville-en-Barrois cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 069 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,85% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 27,76% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.