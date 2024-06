Résultat des européennes à Turretot : l'élection 2024 en direct

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection à l'échelle locale. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà forte à Turretot entre Jordan Bardella en 2019 (27,91%) et Marine Le Pen en 2022 (31,32% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points comparé à 2019 ou même 2022 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Turretot

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Turretot contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 245 habitants par km² et un taux de chômage de 5,92%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (94,27%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 667 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,82%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,90%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Turretot mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,2% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.