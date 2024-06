Résultat des européennes à Usson-en-Forez : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait atteint 5,29% à Usson-en-Forez, contre 18,2% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des législatives à Usson-en-Forez, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,89% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Usson-en-Forez, entre les 18,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,11% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,74% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour le RN à Usson-en-Forez lors des européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN est déjà forte à Usson-en-Forez entre Jordan Bardella en 2019 (27,84%) et Marine Le Pen en 2022 (31,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 37% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Usson-en-Forez La commune d'Usson-en-Forez avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022 puisque la patronne du parti frontiste terminait avec 31,25% au premier tour. Rebelotte au deuxième tour face à Macron avec 55,54%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 21,59% des votes sur place, contre 32,38% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (74,05%).

12:45 - 27,84% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Usson-en-Forez Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Usson-en-Forez, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 27,84% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,2% et François-Xavier Bellamy à 16,8%. Dans le détail, 179 habitants s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Dynamique électorale à Usson-en-Forez : une analyse socio-démographique Quel portrait faire d'Usson-en-Forez, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 11,81% d'agriculteurs pour 1 474 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 116 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 415 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une automobile (52,95 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,9% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1352,29 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Usson-en-Forez, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Usson-en-Forez ? Au cours des dernières années, les 1 497 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 56,9% des votants d'Usson-en-Forez, contre une participation de 50,04% pour le scrutin de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau national, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Usson-en-Forez, 61,05% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Usson-en-Forez : les européennes débutent À Usson-en-Forez, l'un des critères décisifs des européennes sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,93% au premier tour et seulement 45,71% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Usson-en-Forez cette année ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,67% au niveau de la commune, contre une abstention de 17,21% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.