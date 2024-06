La part des électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections européennes localement, comme au niveau national. La liste Bardella devrait s'afficher à 40% à Uxegney si la tendance prévue par les sondeurs à l'échelle nationale s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Avantage RN à Uxegney ?

L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste de la France à Uxegney au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 32,58% des électeurs au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,87% contre 52,13%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 21,29% des votes sur place, contre 40,46% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (68,05%).