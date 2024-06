Résultat des européennes à Uzemain : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Uzemain Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Uzemain semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Situation favorable au RN à Uzemain ? La ville d'Uzemain avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême il y a deux ans. La patronne de l'ancien Front national terminait avec 32,7% au premier round. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 50,62%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 22,03% des votes sur place, contre 40,60% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 63,97%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Uzemain Regarder en arrière apparait toujours comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Uzemain, avec 32,5% des suffrages exprimés, soit 156 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 16,46% et la liste Yannick Jadot avec 11,88%.

11:45 - Uzemain et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire d'Uzemain, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 045 habitants répartis dans 556 logements, ce bourg présente une densité de 39 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 598 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (79,5 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 169,71 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Uzemain, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Participation aux européennes à Uzemain : un regard approfondi L'analyse des résultats des élections antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Durant les dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 53,88% au niveau d'Uzemain. La participation était de 42,3% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Uzemain À Uzemain, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des Français est de nature à ramener les citoyens d'Uzemain dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 898 personnes en âge de voter dans la localité, 77,51% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 77,62% au second tour, soit 697 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et seulement 47,01% au second tour.