Résultat des européennes à Uriménil : l'élection 2024 en direct

18:29 - Le Rassemblement national en chiffres à Uriménil avant les européennes A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN aux européennes sera très analysé. Les instituts de sondage annoncent une liste RN entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit le porter à 47% à Uriménil, soit dix points de plus également que ses 37,79% dans la commune. Mais Uriménil n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus risquées.

15:02 - Les inscrits d'Uriménil plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Uriménil. Elle prenait une avance notable avec 38,02% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,62% et 12,96% des voix. Au deuxième tour, elle avait aussi battu Emmanuel Macron avec 57,53% contre 42,47%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 22,48% des voix sur place, contre 43,53% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (61,57%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières européennes à Uriménil Revenir cinq ans en arrière semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections européennes à l'époque. L'extrême droite séduisait 37,79% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 15,29% et Yannick Jadot à 10,9%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Uriménil Dans la commune d'Uriménil, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 16,2% et une densité de population de 86 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (81,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 567 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,82%) et le nombre de résidences HLM (12,58% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Uriménil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,71% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Uriménil : les tendances Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 43,3% au niveau d'Uriménil (Vosges), contre un taux d'abstention de 54,53% lors du scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Uriménil La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Uriménil. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,92% au premier tour. Au deuxième tour, 47,34% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Uriménil cette année ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,45% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 77,08% au premier tour, soit 844 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.