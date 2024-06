En direct

19:28 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Vabres-l'Abbaye convoité En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait glané 5,52% à Vabres-l'Abbaye, contre 21,73% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Vabres-l'Abbaye, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,63% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Vabres-l'Abbaye avant les européennes ? À Vabres-l'Abbaye, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,6% au terme du vote européen et Marine Le Pen 18,66% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que dessinent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Avec 18,66%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Vabres-l'Abbaye au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 26,61% et 19,04% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 62,7% contre 37,3% pour Le Pen au deuxième round sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,15%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 25,81% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - 21,73% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Vabres-l'Abbaye Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Vabres-l'Abbaye lors des précédentes européennes, avec 21,73% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 18,6% dans la commune. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 12,71%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vabres-l'Abbaye Dans les rues de Vabres-l'Abbaye, les élections sont en cours. Avec ses 11,0% d'agriculteurs pour 1 214 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 101 entreprises, Vabres-l'Abbaye est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,99 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 36,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1550,77 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour conclure, à Vabres-l'Abbaye, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de la participation aux européennes à Vabres-l'Abbaye Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2019, à l'occasion des européennes, 36,21% des personnes en âge de voter à Vabres-l'Abbaye avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 45,32% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - La participation aux élections européennes à Vabres-l'Abbaye Le taux d'abstention sera l'un des critères essentiels des européennes 2024 à Vabres-l'Abbaye. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 61,71% au premier tour. Au second tour, 62,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Vabres-l'Abbaye ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 84,67% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 86,89% au premier tour, soit 822 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.