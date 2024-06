Résultat des européennes à Vaiges : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes à Vaiges ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,93% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,27% à Vaiges, contre 24,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Vaiges lors des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très commenté. À Vaiges, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,25% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 30,41% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Vaiges penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 30,41% contre 30,95% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,5% contre 55,5%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Vaiges quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,28% au premier tour, contre 30,15% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble également logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était affichée en tête des européennes il y a cinq ans à Vaiges, avec 30,25% des électeurs (111 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 24,8% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 13,9%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vaiges Dans la commune de Vaiges, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,75%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (72,61%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 343 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,20%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,26%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vaiges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,86% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux élections européennes à Vaiges : un aperçu détaillé Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. Durant les européennes de 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 53,06% des inscrits sur les listes électorales de Vaiges, à comparer avec un taux de participation de 47,23% lors des européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Vaiges : quelles perspectives pour les européennes ? À Vaiges, l'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure de faire augmenter le taux de participation à Vaiges (53480). Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 758 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,09% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 22,3% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,1% au premier tour et seulement 54,97% au second tour.