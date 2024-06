Le nombre d'électeurs glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Val-au-Perche. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prévoir près de 50% dans la ville cette fois ?

Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Val-au-Perche. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 32,43% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,16% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,28% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,99%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 55,33%, devant Emmanuel Macron à 44,67%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Val-au-Perche

La composition démographique et le contexte socio-économique de Val-au-Perche contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un taux de chômage de 11,2% et une densité de population de 392 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2004,8 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 211 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,53%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,66%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Val-au-Perche mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,44% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.