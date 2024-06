En direct

19:15 - Qui vont choisir les électeurs de la Nupes à Val d'Oingt ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 22,17% des voix dans la localité. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 6,83% à Val d'Oingt, contre 23,73% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Val d'Oingt La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local, comme au niveau national. Si en France entière, les sondages prédisent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 28% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les votants de Val d'Oingt plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Val d'Oingt avec 21,22% contre 30,24% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 37,13% contre 62,87%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Val d'Oingt quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,58% au premier tour, contre 28,70% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Val d'Oingt, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première marche avec 23,73%, contre 18,73% pour le RN.

11:45 - Dynamique électorale à Val d'Oingt : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale européenne, Val d'Oingt est perçue comme une commune dynamique et active. Dotée de 1 976 logements pour 4 155 habitants, la densité de la ville est de 770 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 392 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 373 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,5 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 32,23% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 6,23%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 36 199 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Val d'Oingt, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - À Val d'Oingt, quelle abstention aux européennes ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014. L'analyse des résultats des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 54,48% des personnes en âge de voter à Val d'Oingt avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 45,08% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Val d'Oingt pour les élections européennes L'un des facteurs importants de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention à Val d'Oingt. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 282 personnes en âge de voter dans la commune, 21,5% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,77% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 45,09% au premier tour. Au second tour, 51,25% des votants ne se sont pas déplacés. La flambée des prix qui plombe le budget des familles serait de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Val d'Oingt.