Résultat des européennes à Val-d'Ornain : l'élection 2024 en direct

À Val-d'Ornain, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,03% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 33,11% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

Val-d'Ornain aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

À Val-d'Ornain, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Dans le village, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,57% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,99%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 443 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,76%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Val-d'Ornain mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,82% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.