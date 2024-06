En direct

19:25 - À Val-de-Meuse, que vont choisir les supporters de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 3,63% à Val-de-Meuse, contre 15,09% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement à Val-de-Meuse, le binôme Nupes avait en effet cumulé 9,17% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Val-de-Meuse, entre les 15,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,47% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,76% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Val-de-Meuse ? A noter : Val-de-Meuse fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,59% lors du vote européen et Marine Le Pen 37,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les votants de Val-de-Meuse plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un joli résultat pour le RN à Val-de-Meuse. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la localité avec 29,55% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 57,45% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,44% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,45%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 58,96%, devant Emmanuel Macron à 41,04%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 37,59% des suffrages étaient tombés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,09% et François-Xavier Bellamy à 12,63%. Le RN glanait ainsi pas moins de 259 habitants de Val-de-Meuse passés par les isoloirs.

11:45 - Comprendre l'électorat de Val-de-Meuse : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Val-de-Meuse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 038 logements pour 1 813 habitants, la densité de la ville est de 20 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 112 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,2 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 580 euros par an, la commune ambitionne plus de prospérité. À Val-de-Meuse, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis européens.

10:30 - À Val-de-Meuse, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 751 inscrits sur les listes électorales de Val-de-Meuse (Haute-Marne) avaient pris part au scrutin (soit 53,49%). La participation était de 43,37% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Val-de-Meuse À Val-de-Meuse, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Les habitants des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,51% au niveau de la commune, contre une abstention de 23,87% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,39% au premier tour. Au deuxième tour, 52,96% des votants ne se sont pas déplacés.