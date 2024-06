En direct

19:28 - À Val des Vignes, que vont décider les supporters de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,61% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 3,6% à Val des Vignes, contre 27,19% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Val des Vignes pour les candidats RN ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces européennes sera très instructif. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Val des Vignes. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prédire environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour le scrutin européen C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Val des Vignes lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,9%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 48,38% contre 51,62%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 23,22% au premier tour, contre 33,33% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de voix, avec 59,37% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Val des Vignes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait obtenu 25,62% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 27,19%.

11:45 - Val des Vignes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Val des Vignes, le scrutin est en cours. Avec ses 9,43% d'agriculteurs pour 1 365 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 98 entreprises, Val des Vignes permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (77,19 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,54% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 39,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 840,74 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Val des Vignes incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Européennes à Val des Vignes : le niveau d'abstention Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. L'analyse des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 473 personnes en âge de voter à Val des Vignes, 48,59% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 55,94% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Val des Vignes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Val des Vignes, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 925 personnes en âge de voter dans la ville, 77,27% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,3% au premier tour, soit 715 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle pourraient pousser les habitants de Val des Vignes (16250) à ne pas rester chez eux.