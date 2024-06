Résultat des européennes à Val-du-Mignon : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Val-du-Mignon pour le RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections, au niveau local, comme dans le reste du pays. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Val-du-Mignon entre Jordan Bardella en 2019 (23,45%) et Marine Le Pen en 2022 (28,96% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 33% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Val-du-Mignon ? Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Val-du-Mignon lors de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 28,96% des suffrages dès le premier tour. Pour le deuxième tour, c'est aussi la cheffe de file du Rassemblement national qui passait devant avec 50,08%, devant Emmanuel Macron à 49,92%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 22,39% des suffrages sur place, contre 31,30% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (57,02%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 106 votants de Val-du-Mignon avaient préféré le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella séduisait 23,45% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,8% et Yannick Jadot à 11,95%.

11:45 - Élections européennes à Val-du-Mignon : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Val-du-Mignon comme partout en France. Avec ses 1 082 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 64 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 324 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (24,91 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 32,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 141,45 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, à Val-du-Mignon, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Val-du-Mignon : analyse du niveau de participation aux élections européennes Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des élections antérieures. Au moment des européennes 2019, le taux de participation s'était hissé à 56,0% des inscrits sur les listes électorales de Val-du-Mignon. Le taux de participation était de 47,51% pour les européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Val-du-Mignon Ce 9 juin, lors des élections européennes à Val-du-Mignon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,76% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 21,42% au second tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient susceptibles de ramener les électeurs de Val-du-Mignon dans les isoloirs.