Résultat des européennes à Valence-sur-Baïse : l'élection 2024 en direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Valence-sur-Baïse, qui va bénéficier des électeurs de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,35% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 13,14% à Valence-sur-Baïse, contre 18,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Valence-sur-Baïse ? Le score obtenu par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection européenne au niveau local. À Valence-sur-Baïse, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,62% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,14% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Valence-sur-Baïse avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,14%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 26,45% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,73% contre 57,27%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,83% au premier tour, contre 23,93% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Valence-sur-Baïse, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - À Valence-sur-Baïse, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test semble encore pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à Valence-sur-Baïse, avec 27,62% des voix (124 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,71% et Raphaël Glucksmann avec 13,14%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Valence-sur-Baïse Dans la commune de Valence-sur-Baïse, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 13,81% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 39,35% de population active et une densité de population de 40 hab/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (70,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 456 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,7%) met en évidence des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,42%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Valence-sur-Baïse mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,16% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Valence-sur-Baïse : quels enseignements ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 493 inscrits sur les listes électorales à Valence-sur-Baïse, 43,91% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 50,55% en 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Valence-sur-Baïse, 57,09% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Valence-sur-Baïse : la participation en question L'un des critères décisifs des européennes sera à n'en pas douter le niveau de participation à Valence-sur-Baïse. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,18% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 81,53% au premier tour, c'est-à-dire 693 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 52,6% au premier tour. Au second tour, 47% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Valence-sur-Baïse pour les européennes ? La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages, cumulée avec les craintes dues au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple susceptibles de faire augmenter la participation à Valence-sur-Baïse (32310).