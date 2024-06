Résultat des européennes à Valensole : l'élection 2024 en direct

En direct

Les votants de Valensole plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un beau démarrage pour le RN à Valensole. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la cité avec 34,57% au 1er round et surtout 57,57% au 2e. Le RN s'était placé devant les impétrants étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (26,80%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 22,02% au premier tour puis encore Nupes avec 42,43% au second (Valensole n'ayant qu'une circonscription). Il a même obtenu un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. La candidate avait engrangé 30,35% au premier tour et 59,4% au second dans la commune.

Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Valensole Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste attirait 31,38% des votes, soit 391 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 20,14% et Yannick Jadot à 11,88%.

Tendances démographiques et électorales à Valensole : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Valensole, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 24 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,0%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (34,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 255 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,38%) met en lumière des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,71%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Valensole mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,89% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Valensole Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Durant les précédentes élections européennes, 54,3% des personnes en âge de voter à Valensole s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 48,09% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50,12%.

Participation à Valensole : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Valensole ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,69% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 75,91% au premier tour, c'est-à-dire 1 894 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,12% au premier tour. Au deuxième tour, 51,32% des votants ont exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Valensole .