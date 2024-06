Résultat des européennes à Vallières-sur-Fier : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Vallières-sur-Fier

Comment la population de Vallières-sur-Fier peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 197 hab/km² et un taux de chômage de 6,88%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,82%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 996 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,62%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,27%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vallières-sur-Fier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,83% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.