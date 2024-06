Résultat des européennes à Hauteville-sur-Fier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les votants d'Hauteville-sur-Fier plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle La ville d'Hauteville-sur-Fier s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national terminait avec 28,79% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,34% contre 50,66%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 27,9% des votes sur place, contre 30,12% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,92%).

12:45 - À Hauteville-sur-Fier, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, terminait en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement attirait 22% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 19,5% et Yannick Jadot à 18,5%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Hauteville-sur-Fier : ce qu'il faut retenir Comment les habitants d'Hauteville-sur-Fier peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? Dans le village, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,11% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,16%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 410 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,91%) et le nombre de résidences HLM (2,49% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Hauteville-sur-Fier mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,57% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Abstention aux européennes à Hauteville-sur-Fier : facteurs et implications Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 405 personnes en âge de voter à Hauteville-sur-Fier, 48,54% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 60,16% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Hauteville-sur-Fier À Hauteville-sur-Fier, l'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 810 personnes en âge de voter dans la commune, 83,46% avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,23% au second tour, c'est-à-dire 658 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.