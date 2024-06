Résultat des européennes à Valloire : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat aux européennes de Valloire pour le RN de Jordan Bardella ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très observé. Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà puissante à Valloire entre Jordan Bardella en 2019 (16,25%) et Marine Le Pen en 2022 (21,44% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 26% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour ce dimanche C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Valloire lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,81%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,44%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,41% contre 68,59%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Valloire un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 8,59% au premier tour, contre 63,99% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, laissant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - En 2019, des élections européennes très instructives Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Valloire lors des précédentes élections européennes, avec 25,86% des voix. La liste doublait celle de François-Xavier Bellamy avec 21,74% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 16,25%.

11:45 - Valloire : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Valloire est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 1 080 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 367 entreprises, Valloire se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (12,11 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 46,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 12321,36 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Valloire, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Valloire : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? A l'occasion des européennes 2019, parmi les 461 personnes en âge de voter à Valloire, 53,95% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 62,16% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Valloire pour les élections européennes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Valloire, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit armé russo-ukrainien et ses retombées en matière économique et énergétique seraient par exemple susceptibles de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Valloire (73450). Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 063 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 26,43% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 16,93% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,2% au premier tour. Au deuxième tour, 47,73% des citoyens ne se sont pas déplacés.