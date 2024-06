En direct

19:21 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Glucksmann avait obtenu 8,65% à Vallon-Pont-d'Arc, contre 19,92% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Vallon-Pont-d'Arc, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,97% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,18% pour Yannick Jadot, 4,99% pour Fabien Roussel et 2,49% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Vallon-Pont-d'Arc, entre les 19,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Vallon-Pont-d'Arc ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Vallon-Pont-d'Arc. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi l'amener à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Vallon-Pont-d'Arc plutôt pour Le Pen en 2022 La communauté électorale de Vallon-Pont-d'Arc avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022 puisque la figure du RN finissait avec 25,54% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,41% contre 50,59%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 18,49% des suffrages sur place, contre 31,51% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,35%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 255 électeurs de Vallon-Pont-d'Arc avaient préféré la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait convaincu 24,78% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,92% et Yannick Jadot à 12,63%.

11:45 - Comment la composition démographique de Vallon-Pont-d'Arc façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Vallon-Pont-d'Arc est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 2 443 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 419 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 598 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (53,1 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 127 résidents étrangers, soit 5,22% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 441 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 27,14%, annonçant une situation économique instable. Pour conclure, Vallon-Pont-d'Arc incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Vallon-Pont-d'Arc : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 46,29% des inscrits sur les listes électorales de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche). Le taux d'abstention était de 53,3% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Vallon-Pont-d'Arc ? À Vallon-Pont-d'Arc, le taux de participation constituera sans aucun doute un facteur essentiel des européennes 2024. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 29,11% dans la localité, contre une abstention de 24,58% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?