En direct

19:28 - À Lagorce, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 convoité La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lagorce, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,46% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 9,52% à Lagorce, contre 14,91% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Lagorce pour les candidats RN ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes sera très observé. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Lagorce. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi prédire 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Lagorce plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Lagorce avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,36%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 28,64% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,1% contre 55,9%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 12,86% au premier tour, contre 29,46% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Lagorce, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, une tendance très instructive Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 101 habitants de Lagorce passés par les urnes avaient été séduits par le RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait cumulé ainsi 20,91% des votes face à Yannick Jadot à 17,81% et Nathalie Loiseau à 14,91%.

11:45 - Comment la composition démographique de Lagorce façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Lagorce, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 195 habitants répartis dans 892 logements, cette localité présente une densité de 16 habitants par km². Ses 105 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 356 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (57,96 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 42,51% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 353,99 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, à Lagorce, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Lagorce ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 511 personnes aptes à participer à une élection à Lagorce s'étaient rendues aux urnes (soit 58,53%), à comparer avec une participation de 53,53% lors du scrutin de 2014. La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Lagorce : l'abstention en question À Lagorce, l'un des critères déterminants de ces élections européennes 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 60,08% au premier tour et seulement 55,23% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Lagorce ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 83,93% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 77,57% au deuxième tour, soit 733 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.