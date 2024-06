Résultat des européennes à Valmont : l'élection 2024 en direct

Regarder en arrière apparait de nouveau comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Valmont, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, récoltant 30,35% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,94% et Yannick Jadot à 10,65%.

11:45 - Élections à Valmont : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment la population de Valmont peut-elle impacter le résultat des européennes ? Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,27% de plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2238,75 euros par mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 983 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,04% et d'une population étrangère de 4,44% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Valmont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.