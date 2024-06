En direct

19:17 - Quels peuvent être les reports du vote Nupes à Varilhes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Varilhes, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,12% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,73% pour Yannick Jadot, 3,09% pour Fabien Roussel et 3,8% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 9,31% à Varilhes, contre 15,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Varilhes lors des européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion prédisent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 36% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les votants de Varilhes plutôt pour Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait largement surpassé son score national à Varilhes à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,48% des suffrages dès le premier tour. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est également la leader de l'ancien FN qui se plaçait en tête à Varilhes avec 52,06%, devant Emmanuel Macron à 47,94%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 26,42% des voix sur place, contre 27,12% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,79%).

12:45 - 26,4% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Varilhes Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Varilhes, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 26,4% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 15,24% et Manon Aubry à 10,93%.

11:45 - Varilhes : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Varilhes mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,38% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2024,36 €/mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 334 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,43%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (11,19%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Varilhes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,52% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Varilhes : les enseignements L'observation des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 53,9% des personnes aptes à participer à une élection à Varilhes avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 47,73% lors des européennes de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Varilhes : les européennes débutent L'un des facteurs forts de ce scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation à Varilhes. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 671 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,19% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 27,13% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,85% au premier tour. Au second tour, 54,29% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Varilhes ? Le conflit israélo-palestinien est notamment en mesure de ramener les citoyens de Varilhes vers les urnes.