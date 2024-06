Résultat des européennes à Saint-Jean-du-Falga : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Saint-Jean-du-Falga : un éclairage démographique

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Jean-du-Falga contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 719 habitants/km² et 40,43% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 12,48% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,86%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 054 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,64%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,02%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Jean-du-Falga mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,93% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.