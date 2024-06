En direct

19:24 - À Vatan, quel candidat vont adopter les électeurs de la Nupes ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était arrogée 15,7% à Vatan, contre 5,52% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vatan, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,73% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Vatan ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces européennes sera très commenté. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà solide à Vatan entre Jordan Bardella en 2019 (26,6%) et Marine Le Pen en 2022 (30,12% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 36% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants de Vatan penchaient pour Le Pen à la présidentielle La communauté électorale de Vatan avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême de 2022. La figure du Rassemblement national finissait avec 30,12% au premier round. Rebelotte au second tour devant Emmanuel Macron avec 51,84%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 20,7% des votes sur place, contre 30,38% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (60,72%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Vatan, avec 26,6%, soit 183 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 15,7% et François-Xavier Bellamy à 11,34%.

11:45 - Vatan : européennes et dynamiques démographiques Dans la ville de Vatan, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 12,59% et une densité de population de 68 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1826,94 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 752 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,28%) et le nombre de résidences HLM (12,1% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Vatan mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,8% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Vatan : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes européennes Au fil des dernières années, les 1 965 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 49,7% dans la commune de Vatan. L'abstention était de 54,58% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Vatan, 59,92% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Vatan ? À Vatan, la participation constituera l'une des clés de ce scrutin européen. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des Français est par exemple susceptible de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Vatan. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 25,83% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.