Résultat des européennes à Vatteville-la-Rue : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national en chiffres à Vatteville-la-Rue avant les européennes A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très analysé. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vatteville-la-Rue semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Se tourner vers le plus récent verdict des urnes peut sembler une évidence au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le RN à Vatteville-la-Rue. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 35,04% au 1er tour et surtout 52,16% au deuxième, lui assurant le plus haut niveau à l'échelon municipal (Vatteville-la-Rue n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,42% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,16% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,53%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,64%, devant Emmanuel Macron à 41,36%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Vatteville-la-Rue Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vatteville-la-Rue, à 41,42%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 14,99% et Yannick Jadot à 7,3%.

11:45 - Vatteville-la-Rue : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Vatteville-la-Rue peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,44%. En outre, le taux de ménages propriétaires (84,46%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,36%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 480 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,05%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Vatteville-la-Rue mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,76% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Vatteville-la-Rue : les chiffres clés Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les élections européennes 2019, 530 personnes en capacité de participer à une élection à Vatteville-la-Rue s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 58,31%), contre une participation de 47,59% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Vatteville-la-Rue, 65,93% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes commencent à Vatteville-la-Rue : la participation en question Le niveau de participation sera indéniablement l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 à Vatteville-la-Rue. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 938 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,96% étaient allées voter, contre une participation de 81,98% au deuxième tour, soit 769 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,9% au premier tour. Au deuxième tour, 48,99% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Vatteville-la-Rue ?