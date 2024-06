Résultat des européennes à Arelaune-en-Seine : l'élection 2024 en direct

11:45 - Arelaune-en-Seine et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Quel impact auront les habitants d'Arelaune-en-Seine sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,55%. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (79,7%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 002 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,75%) et le nombre de résidences HLM (9,25% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Arelaune-en-Seine mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 36,23% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.