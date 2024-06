En direct

19:24 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Vaucouleurs ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 5,21% à Vaucouleurs, contre 14,5% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vaucouleurs, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,6% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (6,51% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,54% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,98% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Vaucouleurs, entre les 14,5% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,94% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Vaucouleurs lors des européennes ? Le résultat du RN sera la clé du scrutin pour cette élection européenne 2024 au niveau local. Les intentions de vote prévoient un RN à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance doit le pousser à 49% à Vaucouleurs, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les européennes Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Vaucouleurs. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 34,72% au 1er round et surtout 51,35% au second. Le Parti devançait les candidats Divers droite avec 29,06% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,60%) au premier tour puis encore Divers droite avec 48,65% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,42% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,2% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,03%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 61,61%, devant Emmanuel Macron à 38,39%.

12:45 - 39,41% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Vaucouleurs Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Vaucouleurs, avec 39,41% des électeurs (242 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 14,5% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,24%.

11:45 - Les données démographiques de Vaucouleurs révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Vaucouleurs sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,95% et une densité de population de 50 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 625 €/an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,47%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (4,26%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Vaucouleurs mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,3% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vaucouleurs ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 48,86% des inscrits sur les listes électorales de Vaucouleurs (Meuse) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 56,84% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Vaucouleurs Le niveau de participation sera indéniablement l'un des critères essentiels des élections européennes 2024 à Vaucouleurs. L'inflation qui alourdit les finances des ménages serait notamment capable de modifier les choix que feront les citoyens de Vaucouleurs (55140). Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, 26,47% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 28,1% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,61% au premier tour et seulement 58,22% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Vaucouleurs ?