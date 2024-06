Résultat des européennes à Vaulx-Milieu : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Vaulx-Milieu, un lien étroit

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Vaulx-Milieu, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 2 505 habitants répartis dans 1 137 logements, cette localité présente une densité de 274 habitants/km². L'existence de 236 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 19,74 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,38 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,61% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,02%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 788 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Vaulx-Milieu, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.