En direct

19:08 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Villefontaine pour ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,83% à Villefontaine, contre 18,16% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Villefontaine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,58% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (36,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,3% pour Yannick Jadot, 1,79% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Villefontaine lors des européennes ? À Villefontaine, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,93% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 22,61% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Villefontaine plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,61% contre 36,24% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,86% contre 59,14%. Le RN ratait aussi la première marche à Villefontaine quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 21,27% au premier tour, contre 36,58% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Villefontaine, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes à Villefontaine Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'était imposée en tête des élections européennes à l'époque à Villefontaine, avec 23,93% des votes exprimés (970 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,16% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 16,43%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villefontaine Dans la ville de Villefontaine, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des européennes. Avec 46% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,38%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (38,75%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (81,45%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 797 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,98% et d'une population étrangère de 9,69% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,72% à Villefontaine, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Villefontaine : un aperçu détaillé Au fil des scrutins européens passés, les 19 333 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 4 183 personnes en âge de voter à Villefontaine, 38,44% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 31,07% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Villefontaine, 80,66% des votants avaient voté.

09:30 - Participation à Villefontaine : les leçons des précédentes élections À Villefontaine, le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 61,31% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 66,07% au premier tour, soit 7 353 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 33,98% au premier tour et seulement 31,12% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Villefontaine ? La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Villefontaine (38090).