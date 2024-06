En direct

19:28 - Les votes de la gauche unie observés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix semble importante à Vauvenargues. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vauvenargues, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,8% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,61% à Vauvenargues, contre 22,01% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 22,01% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,67% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 28,9% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Vauvenargues lors des européennes ? À Vauvenargues, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,66% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,43% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Vauvenargues ? Dans les bureaux de vote de Vauvenargues, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 16,43%, la patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,67% et 21,85% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui terminera gagnant à 65,25% contre 34,75% pour Le Pen au second tour sur place. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 12,45%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 30,80% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Yannick Jadot au sommet lors des élections européennes 2019 à Vauvenargues Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? À Vauvenargues, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Yannick Jadot avec 23,9% des bulletins exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Nathalie Loiseau avec 22,01%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 18,66%.

11:45 - Vauvenargues : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Vauvenargues, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 18 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,2%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres, atteignant 33,48%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,58%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,87%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (48,85%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vauvenargues, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

10:30 - À Vauvenargues, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Au fil des dernières années, les 1 063 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des européennes 2019, 482 personnes en capacité de participer à une élection à Vauvenargues avaient pris part au scrutin (soit 61,48%). La participation était de 57,81% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Vauvenargues : quelles perspectives pour les européennes ? L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera l'étendue de l'abstention à Vauvenargues. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 80,23% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,37% au second tour, soit 627 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre russo-ukrainienne et son impact sur les prix du quotidien pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Vauvenargues (13126).