19:27 - À Vaux, qui va faire main basse les 15,64% de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 3,08% à Vaux, contre 14,32% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vaux, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,64% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - À Vaux, une liste RN favorite ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national prévue par les instituts de sondages au niveau national pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à environ 42% à Vaux. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà grappillés par le parti dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 7 points qui peut encore monter.

15:02 - Les votants de Vaux penchaient pour Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un puissant score pour le RN à Vaux. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la cité avec 31,52% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 57,88% au 2e, le propulsant en tête à l'échelon communal. Le RN avait laissé derrière les prétendants estampillés LFI-PS-PC-EELV (15,64%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 13,74% au premier tour et encore Nupes avec 42,12% au second sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,04% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,91% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,91%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 60,25%, devant Emmanuel Macron à 39,75%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment du scrutin de ce dimanche. 32,6% des suffrages étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 14,32% et Manon Aubry à 8,37%. Le mouvement eurosceptique s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 148 habitants de Vaux passés par les urnes.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Vaux Quel portrait faire de Vaux, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 164 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 41 entreprises, Vaux offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,56 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 41,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,85% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 357,09 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, Vaux incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vaux ? Au fil des élections précédentes, les 1 188 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 56,94% des personnes en capacité de participer à une élection à Vaux avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 47,04% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Vaux L'un des facteurs clés des européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Vaux. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées en matière économique et énergétique seraient de nature à ramener les habitants de Vaux dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 877 personnes en âge de voter dans la ville, 18,13% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,5% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.