En direct

19:23 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Saint-Victor ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait obtenu 19,6% à Saint-Victor, contre 6,1% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Victor, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,41% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 3,05% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Victor avant les européennes ? Les sondeurs imaginent une liste Bardella à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque de 2019. Théoriquement, cette dynamique doit le pousser à 37% à Saint-Victor, soit 10 points de plus également que ses 27,7% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les électeurs de Saint-Victor plutôt pour Macron il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Saint-Victor. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 19,89% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 61,90% au second sur l'unique circonscription du secteur. Lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 28,6% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 28,53% et Jean-Luc Mélenchon avec 11,89%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 52,9% devant Marine Le Pen (47,1%).

12:45 - À Saint-Victor, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les européennes à l'époque. L'extrême droite attirait 27,7% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 19,6% et François-Xavier Bellamy à 13,03%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Victor : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Victor comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 093 habitants répartis dans 1 016 logements, cette localité présente une densité de 91 habitants/km². Ses 158 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,44 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 45,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,95%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 137 €/an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Victor participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Victor : retour sur la participation électorale Comment votent habituellement les citoyens de cette localité ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, 929 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Victor s'étaient rendues aux urnes (soit 58,98%), contre une participation de 48,18% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Victor : la participation au cœur des préoccupations L'une des clés des européennes 2024 sera indiscutablement la participation à Saint-Victor. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,02% au premier tour et seulement 49,47% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 694 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,7% étaient allés voter. La participation était de 82,88% au premier tour, c'est-à-dire 1 404 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.