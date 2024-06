En direct

19:21 - Les bulletins de la gauche unie observés En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 2,53% à Vendeuvre-sur-Barse, contre 17,11% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Vendeuvre-sur-Barse, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,65% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,47% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,72% pour Yannick Jadot, 1,21% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Vendeuvre-sur-Barse ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour ces élections 2024. Si en France entière, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 50% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Vendeuvre-sur-Barse ? Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Vendeuvre-sur-Barse. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 34,26% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 53,45% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,24% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,94% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,47%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,07%, devant Emmanuel Macron à 42,93%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Vendeuvre-sur-Barse Regarder en arrière semble encore évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Vendeuvre-sur-Barse, à 39,43%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 17,11% et François-Xavier Bellamy à 7,29%.

11:45 - Élections européennes à Vendeuvre-sur-Barse : un éclairage démographique Dans les rues de Vendeuvre-sur-Barse, les élections sont en cours. Avec ses 2 287 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 124 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (32,15 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Avec 147 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,85%, Vendeuvre-sur-Barse se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 814 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 26,67%, annonçant une situation économique instable. En résumé, à Vendeuvre-sur-Barse, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Vendeuvre-sur-Barse Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, parmi les 716 personnes en âge de voter à Vendeuvre-sur-Barse, 50,42% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 39,45% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Vendeuvre-sur-Barse ? L'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation à Vendeuvre-sur-Barse. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,94% au premier tour et seulement 41,58% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 71,6% dans la commune. Le taux de participation était de 71,49% au second tour, c'est-à-dire 1 008 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.