En direct

19:31 - À Vendœuvres, quels reports de voix à gauche aux européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 4,18% à Vendœuvres, contre 15,38% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Vendœuvres, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,32% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Vendœuvres, entre les 15,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,16% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,25% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Vendœuvres ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections localement, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vendœuvres semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les électeurs de Vendœuvres penchaient pour Le Pen il y a deux ans Regarder dans le rétro pour voir l'élection la plus récente semble une évidence au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un bon démarrage pour le RN à Vendœuvres. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 32,56% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LREM (Vendœuvres n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,04% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,16% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54,85%, devant Emmanuel Macron à 45,15%.

12:45 - 37,14% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Vendœuvres Regarder en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Vendœuvres, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 37,14% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,38% et François-Xavier Bellamy à 9,23%. C'étaient alors 169 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Vendœuvres : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Vendœuvres, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 080 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 58 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (66,34 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 38,73% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 436,31 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Vendœuvres, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières européennes à Vendœuvres Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Durant les européennes 2019, parmi les 493 inscrits sur les listes électorales à Vendœuvres, 42,87% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 55,36% lors du scrutin de 2014. L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes débutent à Vendœuvres : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera la participation à Vendœuvres. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Vendœuvres . Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 891 personnes en âge de voter dans la ville, 21,39% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 21,66% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,5% au premier tour et seulement 53,75% au deuxième tour.